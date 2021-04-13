Son dakika haber! Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Son dakika haber! Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

Gelen son dakika haberlerine göre SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı.

Şampiyonluk takibindeki Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Sarı Kanarya, Gaziantep'i 3-1'le geçti
Şampiyonluk takibindeki Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Sarı Kanarya, Gaziantep'i 3-1'le geçti
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi

SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen Brezilyalı stoper Titi, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Ancak yönetimin Titi'nin bu isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi'nin de tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi. Sarı-kırmızılılarla toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.


Son dakika haber! Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Ajda Pekkan Ersin Korkut Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ünal Karaman Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:22:44. #1.15#
title