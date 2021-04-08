Son dakika haber! Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında
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Son dakika haber! Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Son dakika haber! Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında

Edinilen son dakika gelişmesine göre SÜPER Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek puan durumunda oldukça rahat bir konuma gelen Göztepe'de Cherif Ndiaye ve Halil Akbunar gelibiyette yine başrol oynayan isimler oldu.

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SÜPER Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek puan durumunda oldukça rahat bir konuma gelen Göztepe'de Cherif Ndiaye ve Halil Akbunar gelibiyette yine başrol oynayan isimler oldu. Bu sezon müthiş bir peformans ortaya koyan ikili toplam atılan 46 golün 19'una imzasını koydu. Sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımında kiralanan Senegalli Ndiaye 10 kez fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı. Ndiaye, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü (2), Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor (2), Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarını boş geçmedi. 

Halil Akbunar ise Göztepe'de sergilediği performanla kariyerinde ilk defa A Milli Takım'a davet edildi. Göztepe'de profesyonel olup sarı-kırmızılı formayı 2'nci ve 1'inci Lig'de dahi terleten Halil de 2020-2021'de zirve yaptı. Toplam 32 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 9 kez fileleri sarsıp 7'de de gol pası verdi. Halil, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği (2), Fenerbahçe, BŞB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında kalecileri avladı. Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'un rakibi olacak Göz-Göz, hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic'in oynayıp oynayamayacağı belirsiz.


Son dakika haber! Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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