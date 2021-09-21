Son dakika haber: Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi

Son dakika haberleri... Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi.

Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mikrofon uzatılan profesör doktor suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Profesör Doktor T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi. Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Profesör Doktor T.T. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. - BURSA

Son dakika haber: Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi

Son dakika haber: Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada

Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada

 Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı

Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı

 Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Şans Oyunları Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Mehmet Ali Erbil Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Domagoj Vida Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mustafa Varank Emmanuel Macron Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:53:02. #1.12#