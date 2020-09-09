Son dakika haber... Gözaltına alınan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı hakkındaki suçlamalar belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Gözaltına alınan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı hakkındaki suçlamalar belli oldu

Son dakika habere göre Dün sabah saatlerinde ofisine baskın yapılarak gözaltına alınan Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov hakkındaki suçlamalar belli oldu.

Son dakika haber... Gözaltına alınan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı hakkındaki suçlamalar belli oldu
09.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:47

Dün sabah saatlerinde ofisine baskın yapılarak gözaltına alınan Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov hakkındaki suçlamalar belli oldu.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov, 2014 ve 2019 yılları arasında bakanlığın bütçe komisyonunun da başında bulunduğu dönemde zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bakanlık binasına yapılan operasyondan sonra gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alınan Anatoly Tikhonov'un gece boyunca gözaltında tutulduğu ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edileceği açıklandı. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko yapılan operasyonla ilgili açıklamasında Tikhonov'un zimmetine 603 milyon ruble para geçirmekten dolayı suçlandığını ve Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 159'a 4'üncü maddesine göre yargılanacağını soruşturmanın devam etmesinden sonra delillerle birlikte mahkemenin görüleceğini ve tutuklanma istemiyle mahkemenin görüleceğini ifade etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Muharrem İnce Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Şener Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Eddie Newton Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Adana Minibüs Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Gözaltına alınan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı hakkındaki suçlamalar belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 15:50:46. #1.15#
title