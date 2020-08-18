Son dakika haber: Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi komiser tutuklandı
Son dakika haberleri: Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan komiser tutuklandı.
18.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:46
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan komiser tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, başka bir ilde görev yaptığı öğrenilen komiser İ.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli İ.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen İ.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Kaynak: AA