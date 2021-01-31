Son dakika haber... Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası
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Son dakika haber... Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası

31.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:47
Son dakika haber... Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, küçük yaştaki çocuklar bahçe duvarının kenarında iddiaya göre uyuşturucu kullanırken; cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, küçük yaştaki çocuklar bahçe duvarının kenarında iddiaya göre uyuşturucu kullanırken; cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Sapanca'da, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk bahçe duvarının kenarında otururken, iddiaya göre uyuşturucu kullanıyorlardı ve  bir vatandaş da onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Uyuşturucu kullanan 3 çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, "Kova yapıyorlar. Yaşları daha 12-13" derken, "Nereye gidiyor bu nesil" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis görüntüleri inceleyerek soruşturma başlattı. 

Son dakika haber... Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa ÇİÇEK

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