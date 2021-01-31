Son dakika haber... Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, küçük yaştaki çocuklar bahçe duvarının kenarında iddiaya göre uyuşturucu kullanırken; cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sapanca'da, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk bahçe duvarının kenarında otururken, iddiaya göre uyuşturucu kullanıyorlardı ve bir vatandaş da onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Uyuşturucu kullanan 3 çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, "Kova yapıyorlar. Yaşları daha 12-13" derken, "Nereye gidiyor bu nesil" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis görüntüleri inceleyerek soruşturma başlattı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa ÇİÇEK