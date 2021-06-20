Son dakika haber! Görsel şölen sunan Kastamonu yaylaları gözde doğa turizmi rotaları arasına girecek
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Son dakika haber! Görsel şölen sunan Kastamonu yaylaları gözde doğa turizmi rotaları arasına girecek

Son dakika haber! Görsel şölen sunan Kastamonu yaylaları gözde doğa turizmi rotaları arasına girecek
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yaylaların gözde doğa turizmi rotaları arasına girmesi için çalışma yürütülüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yaylaların gözde doğa turizmi rotaları arasına girmesi için çalışma yürütülüyor.

Taşköprü Kaymakamlığının davetiyle ilçeye gelen İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri, çiçekleri, yeşili, buz gibi suyu ve mağaralarıyla ünlü Taşköprü yaylalarında yeni yürüyüş yolları oluşturmak için çalışma yaptı.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyelerinin 4 gün boyunca bölgede kamp yaptığını söyledi.

Kampa katılanların bölgeye önemli katkıları olacağına inandığını dile getiren Partal, "Bu faaliyetin temel amacı, bakir güzellikleri doğaseverlere, doğa turizmine kazandırmak. Kamp faaliyetleri için de rotalar oluşturuyoruz. Bu rotaların güvenli olup olmadığını tespit ediyoruz. Bütün doğaseverlerin güvenli rotalarda huzurla vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Partal, yapılan çalışma kapsamında Sarayoluğu Yaylası'na kamp kurulduğunu belirterek, "Kamp yerini çok beğendiler. Etrafı yüksek uçurumlarla çevrili güzel manzarası var. Yaylanın hafif çukurda olması, güvenli bir ortam oluşturuyor. Kamp alanından ayrılıp Subatan Mağarası'na gittik. Ardından Koru, Kesecik ve Korukayası yaylalarını gezdik. Bu bölgede güzel bir rota oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Şahin de kulübün doğa yürüyüşü ve oryantiring dallarında faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Sık sık doğaya çıkarak yürüyüş aktiviteleri yaptıklarını aktaran Şahin, "Kültür yollarını çok seviyoruz. Bölgeden çok etkilendik. Karadeniz doğası olağanüstü güzel. Burayı yıllık planımıza alıp sık sık gelmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, bölgede daha önce yürüyüş rotaları çıkarılmadığına işaret ederek, yürüyüşler yaparak rota çıkardıklarını anlattı.

İki güzel mağarayı da ziyaret ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Trekking yaparken Wikiloc adlı uygulamayı kullanıyoruz. Bu uygulamanın dünya genelinde 15 milyon kullanıcısı var. Rotayı oluşturup Wikiloc'a attığımız zaman dünyanın her yerinden insanlar burada yaptığımız aktiviteyi ve fotoğraflarını görüyor. Bu sayede bölgeyi bütün dünyadaki trekkingseverlere tanıtmış oluyoruz."

Kulüp üyelerinden Ahmet Özkan ise turizm ve yürüyüş grupları açısından bölgeyi incelediklerini söyledi.

Bölgenin çok güzel olduğunu dile getiren Özkan, "Doğal alanını bozmadan yürüyüş gruplarının buradan nasıl istifade edeceğini tespit ediyoruz. Harika bir yayla burası, cennet gibi bir yer. İstanbul'dan sonra gönüllere hoş gelen, ruhumuzu rahatlatan bir duygu içindeyiz." dedi.

Son dakika haber! Görsel şölen sunan Kastamonu yaylaları gözde doğa turizmi rotaları arasına girecek
Son dakika haber! Görsel şölen sunan Kastamonu yaylaları gözde doğa turizmi rotaları arasına girecek
Son dakika haber! Görsel şölen sunan Kastamonu yaylaları gözde doğa turizmi rotaları arasına girecek
Son dakika haber! Görsel şölen sunan Kastamonu yaylaları gözde doğa turizmi rotaları arasına girecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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