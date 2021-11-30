Son dakika haber: Görevi başında kalp krizi geçiren mahalle bekçisi hayatını kaybetti

Andırın İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçisi evli ve 2 çocuk babası Talip Güngör, dün akşam görev yaptığı Andırın Hükümet Konağı'nda rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Güngör, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Talip Güngör için Çokak Mahallesi'nde tören düzenlendi. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Ilgın'ın da katıldığı törende, cenaze namazının kılınmasının ardından Talip Güngör'ün cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.