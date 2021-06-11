Son dakika haber: Göreve yeni başlayan itfaiye erleri için Diyarbakır gezisi düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayan 75 itfaiye eri düzenlenen etkinlikte Diyarbakır ve Eğil ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayan 75 itfaiye eri düzenlenen etkinlikte Diyarbakır ve Eğil ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı rehberler eşliğinde İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray (Deliller Hanı), Diyarbakır Kent Müzesini gezen itfaiye erlerine tarihi ve kültürel mekanlarla ilgili bilgi verildi.

İtfaiye erleri ayrıca Eğil'de bulunan peygamber kabirleri, Asur Kalesi ve Kral Kaya mezarları ile Dicle baraj gölünü de gezme fırsatı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin