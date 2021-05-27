Son dakika haber: Gördes'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Gördes ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Gördes ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Kabakoz mahallesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçtaki T.U, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay