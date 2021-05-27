Son dakika haber: Gördes'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Son dakika haber: Gördes'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haber: Gördes'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Gördes ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Kabakoz mahallesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki T.U, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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