Son dakika haber... Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı
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Son dakika haber... Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Son dakika haber... Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler ile birlikte vatandaşlar da müdahale ediyor.

Gördes'e bağlı Kıran Mahallesi Mezarlık mevkiine yakın bir alanda bulunan araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşlarla birlikte alevlere müdahale ederken, yanan bölgenin ekiplerce etrafının çevrildiği bildirildi. Yangının kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Son dakika haber... Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haber... Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haber... Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haber... Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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