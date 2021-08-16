Son dakika haber: Gönüllülerin Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla mücadelesi
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Son dakika haber: Gönüllülerin Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla mücadelesi

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangından Kaliforniya'ya bağlı Plumas County'de bulunan Crescent Mills köyü de etkilendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangından Kaliforniya'ya bağlı Plumas County'de bulunan Crescent Mills köyü de etkilendi. Köyde yangınla mücadele eden ve gönüllülerden oluşan Crescent Mills İtfaiyesi şefi Thomas Riehl, bölgesindeki sıcak noktaları ve tehlikeleri tespit etmek için devriye geziyor.

Son dakika haber: Gönüllülerin Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla mücadelesi
Son dakika haber: Gönüllülerin Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla mücadelesi
Son dakika haber: Gönüllülerin Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla mücadelesi
Son dakika haber: Gönüllülerin Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla mücadelesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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