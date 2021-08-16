Son dakika haber: Gönüllülerin Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla mücadelesi

Son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangından Kaliforniya'ya bağlı Plumas County'de bulunan Crescent Mills köyü de etkilendi.