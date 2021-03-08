Son dakika haber: Gönüllü kadınlar "Arama Kurtarma" operasyonlarına katılıyor
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Son dakika haber: Gönüllü kadınlar "Arama Kurtarma" operasyonlarına katılıyor

08.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:07
Son dakika haber: Gönüllü kadınlar

Son dakika haber... Türkiye'nin her yerinde operasyonlara katılan, farklı meslek gruplarına mensup "Arama Kurtarma Gönüllüsü" 40 kadın, AKUT Eskişehir ekibinde yer alıyor.

Türkiye'nin her yerinde operasyonlara katılan, farklı meslek gruplarına mensup "Arama Kurtarma Gönüllüsü" 40 kadın, AKUT Eskişehir ekibinde yer alıyor.

AKUT Eskişehir'de; deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetlerin yanında yangın, kaza ve kayıp vakalarda yer alan 120 kişilik ekip bulunuyor. Özel hayatlarından ve ailelerinden fedakarlık ederek arama kurtarma çalışmalarında katılan ekipte; sağlık çalışanı, ev kadını, kamu personeli, muhasebeci, avukat ve öğrencilerin de aralarında yer aldığı 40 kadın gönüllü bulunuyor.

Uzun yıllardan beri arama-kurtarma operasyonlarına katıldığını belirten AKUT Eskişehir Birim Sorumlusu Gizem Çoma, "Operasyonlarda biz de erkeklerle aynı işleri yapıyoruz. Birçok operasyona çıktım, afetlerde görev aldım. Sadece insan hayatı değil, her türlü cana dokunmaya çalışıyoruz. Su altından dağ ortamına kadar her yerde görev alıyoruz. Kadınları sürekli teşvik etmeye çalışıyorum. Kadınlara operasyonlarda her türlü olanak sağlanıyor. Canlı olarak bulduklarımızın sevincini anlatamam. Bazen günlerce bir kişi bulmak için operasyona katılıyoruz. Sağ ulaşınca aileye teslim etme anı, onların bir gülümsemesi bizler için çok büyük mutluluk, amacımız da bu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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