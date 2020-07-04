Son dakika haber | Gölova 3 gün arayla ikinci kez sele teslim oldu Son dakika güncel haberi: Sivas'ın Gölova ilçesi 3 gün arayla ikinci kez sele teslim oldu.

Sivas'ın Gölova ilçesi 3 gün arayla ikinci kez sele teslim oldu. Sivas'ın Gölova ilçesinde 3 gün önce etkili olan selin yaraları sarılmaya çalışılırken 3 gün sonra ilçe yeniden sele teslim oldu. Akşam saatlerinde dolu ile karışık yağan kuvvetli yağmur nedeniyle caddeler adeta dereye dönüştü. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa süren selde can kaybı ve yaralanan olmadı. İlçede maddi hasar meydana geldi. (İHA) Kaynak: İHA