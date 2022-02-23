Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı, Dursun Murat Aydın - Yerel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor Erzurum Oltu Ayvalı Barajında berrak suya dağların yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

ERZURUM - Erzurum Oltu Ayvalı Barajında berrak suya dağların yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Uzun süredir kurak giden havalar nedeni ile Ayvalı Baraj suları durulurken baraj etrafındaki dağların görüntüsü göl suyuna yansıması görsel güzellik oluşturuyor . Ayvalı Barajındaki yansımayı görmek için giden Oltulu Öner, "Havaların kurak ve sıcak gitmesinden dolayı su seviyesi bayağı düştü. Yağmur yağmayınca su tamamen berraklaştı bundan dolayı dağların suya yaptığı yansıma çok güzel görüntüleri ortaya çıkarıyor" dedi.

Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel

Erzurum, Baraj, Göle, su, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title