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Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Son dakika haberler... Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

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AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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