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Son dakika haber: Gölbaşında ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Gölbaşında ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haber... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çetintepe barajı yakınlarında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme arazözü gitti. İtfaiye ekiplerinin zamanında yaptıkları müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında 5 dönümlük alan yandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Gölbaşında ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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