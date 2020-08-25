Son dakika haber | Gölbaşı'ndaki toplu balık ölümlerine inceleme
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Son dakika haber | Gölbaşı'ndaki toplu balık ölümlerine inceleme

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık tarafından sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine yönelik inceleme başlatıldı.

Son dakika haber | Gölbaşı'ndaki toplu balık ölümlerine inceleme
25.08.2020 20:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:34

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık tarafından sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine yönelik inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Karaburun köyündeki sulama kanalında balık ölümleri görüldü. Sulama kanalında incelemelerde bulunan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, "Çevre Mühendisleri yaptıkları incelemede balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını söylediler. Konuyla ilgili inceleme başlattık.Yapılacak olan detaylı inceleme sonucunda balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden mi, suyun debisinin düşüklüğünden mi, çevresel atıklardan mı olduğu belli olacaktır" dedi.


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Kaynak: DHA

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