Son dakika haber | Gölbaşı'nda Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak
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Son dakika haber | Gölbaşı'nda Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak

Gelen son dakika haberine göre Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tulumtaş Mağarası Projesi ile ilgili bilgi verdi.

07.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:33

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tulumtaş Mağarası Projesi ile ilgili bilgi verdi.

Tulumtaş Mağarası'nda yapılacak rekreasyon çalışması için Ankara Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Protokol çerçevesinde hazırlanan projenin ayrıntılarını Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda paylaşan Şimşek, projenin tamamlandığını, yakında yapım ihalesine çıkılacağını söyledi.

Şehre büyük ölçüde sosyal ve ekonomik fayda sağlayacak projeyi en kısa zamanda hizmetine sunmak istediklerini belirten Şimşek, "Yapılacak yapının tüm masrafı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Valiliği tarafından karşılanacak. İşletmesini de biz alacağız. Sonuçta Gölbaşı kazanmış olacak." dedi.

Projenin tasarımının mağaraya uygun şekilde hazırlandığını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Tulumtaş Mağarası'na yapılması planlanan 467 metrekare yapı alanına sahip ziyaretçi merkezi, kafe, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı, bilet gişesi, mescit ve tuvaletten oluşmaktadır. Alanın girişinde oluşturulan otopark yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde ve 2 otobüs, 9 otomobil park edebilecek kapasitededir. Mağaranın içine uzanan yürüyüş yolu, mağara yapısına bağlı olarak dallanmıştır ve mağara oluşumunun izin verdiği alanlarda yürüyüş aksı genişleyerek seyir alanlarına dönüşmüştür. Ana akstan çıkan iki koldan oluşmuş bu yol, mağaranın içinde 91,5 metre uzunluğundadır."

Şimşek, Koruma Kurulundan geçtikten sonra projenin yapımına başlayacaklarını kaydetti.

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Son dakika haber | Gölbaşı'nda Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak

Kaynak: AA

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