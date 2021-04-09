Son dakika haber | Gölbaşı'nda şehit ve gaziler için mevlit okutuldu
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Son dakika haber | Gölbaşı'nda şehit ve gaziler için mevlit okutuldu

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Gölbaşı'nda şehit ve gaziler için mevlit okutuldu

Son dakika gündem haberine göre Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ve gaziler için mevlit okutulup çikolata ikram edildi.

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ve gaziler için mevlit okutulup çikolata ikram edildi.

Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de yapılan mevlit programı hakkında değerlendirmelerde bulunan İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, programı polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediklerini söyledi.

Gül, amaçlarının şehit ve gazileri unutturmamak olduğunu ifade etti.

Daha sonra camide şehit ve gaziler için mevlit okutulup, çikolata ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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