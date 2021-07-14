Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Son dakika haberler... Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "251 Şehidimize 251 Fidan" etkinliği düzenlendi.