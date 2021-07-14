Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
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Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "251 Şehidimize 251 Fidan" etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "251 Şehidimize 251 Fidan" etkinliği düzenlendi.

Şehit Mustafa Tecimen anısına geçtiğimiz yıllarda oluşturulan hatıra ormanında gerçekleşen fidan dikim programında Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal ve ilçe protokolü, şehitler anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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