Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı - Haberler
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Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı

AA, Emin Tezerdi - Güncel
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Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı

Son dakika habere göre Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda Latif Kocaman başkanlığa yeniden seçildi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda Latif Kocaman başkanlığa yeniden seçildi.

1115 üyesi bulunan odanın seçimlerinde 924 esnaf oy kullandı. 3 listeyle gidilen seçimlerde 559 oy alan Latif Kocaman, yeniden başkan seçildi.

Diğer adaylardan Nedim Sevim 295, Kemal Işık'ın ise 60 oy aldığı genel kurulda 10 oy geçersiz sayıldı.

Başkan Kocaman, gazetecilere, seçimlerin büyük bir olgunluk ortamında seçildiğini söyledi.

Seçimlerin ilçe esnafına hayırlı olmasını dileyen Kocaman, yeni dönemde de kucaklayıcı bir anlayışla yola devam edeceklerini aktırdı. ???????

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Güncel, Haberler

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