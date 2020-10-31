Son dakika haber... Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti

31.10.2020 21:07 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:11
Son dakika haber... Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait olan arazide su kuyusunda çalışmasında yapan Baba Mikail Bayır (50), Cuma Bayır (25), çalıştıkların alanda toprak kayması olması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir itfaiye ile AFAD ekipleri yaptıkları çalışma ile göçük altında kalan baba ve oğlunun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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