Son dakika haber... Göçmen çocuklara koronavirüsten korunmayı 'Muyu' ile anlatacaklar

YAŞAR Üniversitesi, UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü tarafından İzmir İl Göç İdaresi iş birliğinde, göçmenler için 5 farklı dilde koronavirüs önlemlerini içeren broşürler ve animasyon filmi hazırladı. Broşür ve filmde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün uyum faaliyetlerinde kullandığı ve çocukların çok sevdiği çizgi film karakteri MUYU kullanıldı.

Yaşar Üniversitesi ve UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü tarafından İzmir İl Göç İdaresi iş birliğinde, ülkemizdeki göçmenleri COVİD-19 hakkında doğru bilgilendirmek için Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında göçmenler için Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce, Fransızca olmak üzere 5 farklı dilde koronavirüs önlemlerini içeren broşürler ve çocuklar için de bir animasyon filmi hazırlandı. Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Öğretim Elemanı Yağız Türk tarafından hazırlanan broşürler ve animasyon filminde; Türk ve göçmen çocuklar arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek köprü görevi görmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan bir uyum projesi karakteri olan MUYU isimli karakter kullanıldı.

DİL ENGELİNE TAKILMADAN ÖNLEMLERİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 3 Şubat tarihli verilerine göre; geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan 3 milyon 650 bin 496 Suriyeli'nin 147 bin 792'si, ikamet izni ile Türkiye'de bulunan ve Afrika'dan Asya'ya birçok ülkeden gelen 865 bin 126 kişiden 17 bin 500'ü İzmir'de yaşıyor. Bu kişiler Arapça başta olmak üzere farklı diller konuşuyor. Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız: "Koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiği ve önlemlerin etkin uygulanabilmesinde toplumda herkese ulaşabilmemiz, kamu sağlığı için çok önemli. Dil bu konuda önemli bir engel. Biz de bu engeli özellikle göçmen çocuklar için onların çok sevdiği MUYU karakterini kullanarak aşmak istedik" dedi.

MUYU KARAKTERİNİ ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYOR

İzmir İl Göç İdaresi Araştırma, İstatistik ve Projeler Grup Başkanı Deniz Dağlıgil ise "Yetişkin ve çocukların anlayabileceği şekilde hazırlanan bilgilendirme setleri ile sağlık hizmetlerine erişimlerini ve koronavirüs hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçladık. Çocuklar, yetişkinlere kıyasla bu süreçten psikolojik olarak daha çok etkilendi. Biz de çocukların bu süreci anlamlandırabilmeleri için Türk ve göçmen çocuklar arasında köprü görevi görmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından tasarlanan MUYU karakterini kullanmak istedik" diye konuştu.

HER DİLDEN, HER MİLLETTEN ÇOCUĞUN ANLAMASI İÇİN TASARLANDI

Broşür ve animasyon filmini hazırlayan Yağız Türk ise projeyle ile ilgili yaptığı açıklamada "Proje kapsamında, dijital duyuru ve broşürler için hazırladığımız COVİD-19 önlemlerinin bulunduğu tüm tasarımlar, çocukların zihinlerinde daha kalıcı bir yer alması ve bu önlemleri günlük hayatlarında da uygulamaları amaçlanarak hareketli hale getirildi. Hazırladığımız animasyon, her dilden ve her milletten çocuklar düşünülerek oluşturuldu. Belirli bir dilde seslendirme kullanılmadı. Alınması gereken tüm COVİD-19 önlemleri çocukların çok sevdiği MUYU karakteri kullanılarak betimlendi. Bu sayede gerekli olan önlemlerin akılda kalıcılığı da artırılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı