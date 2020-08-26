Son dakika haber... Göcek'teki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gövek'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gövek'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Fethiye, Dalaman ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 70 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA