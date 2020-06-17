Son dakika haber: Giysi kumbarasını akıl almaz yöntemle boşalttılar Bir son dakika haberine göre İstanbul'da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvallara doldurdu.

İstanbul'da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvallara doldurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Kağıt toplayan şahıs giysi kumbarasından içeri bir çocuğu girdirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları şahıs kapaktan alarak el arabasına koydu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Apartmanda yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İHA