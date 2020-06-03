Son dakika haber: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haber: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Son dakika güncel haberi: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildiŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

03.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:58

Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde bir giyim mağazasında sahte içki üretildiği ihbarı aldı. Öğle saatlerinde mağazaya baskın yapan ekiplerce yapılan aramada 250 şişe sahte içki, 376 boş içki şişesi, 1370 şişe kapağı, 315 plastik kelepçe, 1 alkolmetre, 1 su arıtma cihazı, 2 gliserin dolu pet şişe, 2 gıda boyası dolu pet bidon, 5 rulo halinde markaların yazılı olduğu etiketler ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan 2 kişi sorgulamak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haber: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaynak: DHA

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