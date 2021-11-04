Girişimci öğrencinin geliştirdiği "video laringoskop" yatırımcıların ilgisini çekti

KONYA (AA) - Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne görüntülü laringoskop (gırtlak kısmının görülmesini ve hava yolu açılmasını sağlayan tıbbi alet) cihazıyla katılan Turgutlu BİLSEM 6'ncı sınıf öğrencisi Murat Adıgüzel, icadı kadar sunumuyla da dikkati çekiyor.

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'nde birbirinden farklı çalışmalar görücüye çıktı.

Fikir ve projeleri yatırımcılarla bir araya getirerek, ticarileşmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan zirvede, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin çalışmaları beğeni kazanıyor.

Zirveye Manisa'dan katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Murat Adıgüzel'in Kovid-19 hastalarına müdahalede hekimlerin enfekte olmalarını engellemek ve güvenli entübasyon için yaptığı görüntülü laringoskop cihazı, yatırımcıların ilgisini çekti.

Turgutlu BİLSEM öğrencisi Adıgüzel'in, öğretmenlerinin desteğiyle 10 liraya mal ettiği prototip video laringoskop, bazı hastanelerde de etkin kullanılıyor.

Doktor sağlığı için kameralı laringoskop geliştirdiler

Adıgüzel, AA muhabirine, salgının başında, dünyada hastalara müdahale eden çok sayıda hekimin hayatını kaybetmesinden etkilendiğini söyledi.

Çalışmasının, klasik laringoskopların bazı dezavantajlarının kamerayla giderilmesini amaçladığını anlatan Adıgüzel, cihazın, Kovid-19 hastalarına müdahalede hekimlerin enfekte olmalarını engellediğini ve güvenli entübasyonu sağladığını bildirdi.

Adıgüzel, "Klasik laringoskoplar, kameralı olmadığı için doktor hastanın ağız mesafesine çok yakın noktada tedavi yapmak durumunda kalıyor. Bu durumda doktorda Kovid-19 enfekte tehlikesi yaşanıyor. Bunun tasarım ve yazılımıyla prototipini geliştirdik. Dört farklı türde bebek, çocuk, genç ve yetişkin üretimini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hastanelerde kullanılan video laringoskopların ithalata bağlı yüksek maliyetine dikkati çeken Adıgüzel, "Ülke genelinde birçok hastaneye de gönderdik. Hedefimiz seri üretimle hem Türkiye ekonomisine hem de dünyaya kazandırmak. Faydalı model başvurusunda bulunduk. Yatırımcıların ilgisi çok fazla. ilk kez burada sergiye çıktık. İlgiden son derece memnunuz." diye konuştu.