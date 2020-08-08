Son dakika haber! Girişimci kadınlar seracılık hakkında bilgi aldı Son dakika haberlerine göre Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Yeşilyurt Belediyesince oluşturulan seraları inceleyerek, bilgi aldı.

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Yeşilyurt Belediyesince oluşturulan seraları inceleyerek, bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyelerini sera alanında ağırlayarak bilgi verdi.

Çınar, verimli toprakları tarım ekonomisine katkı sunacak düzeye ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Kooperatifi üyelerine doğal ve organik ürünlerin yetiştirilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunduklarını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Alanında uzman ekiplerin gözetiminde büyük bir titizlikle gerçekleşen çalışmalar neticesinde hasadını yaptığımız doğal ürünlerimizi yemek fabrikamız, marketlerimiz ve sosyal tesislerimizde değerlendirip halkımızla buluşturuyoruz. Bereketli ve verimli bir dönemden geçiyoruz, çok güzel ürünler üretiyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde atıl vaziyette olan tarım arazilerini çiftçilerimizin hünerli elleriyle değerlendirmek adına yüzde yüz yerli tohumlardan ürettiğimiz fidelerimizi çiftçilerimize verdik. Tarlalarımızda büyük bir özveriyle dikilip hasadı yapılan organik ürünlerimizi merkezlerimizde değerlendirerek, ciddi bir katma değer oluşturduk."

Kaynak: AA