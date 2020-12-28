Son dakika haber | Giresunspor, son 5 maçını gol yemeden kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Giresunspor, son 5 maçını gol yemeden kazandı

28.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:09
Son dakika haber | Giresunspor, son 5 maçını gol yemeden kazandı

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinde Giresunspor, ligde oynadığı son 5 maçı kalesinde gol görmeden kazandı.

TFF 1. Lig ekiplerinde Giresunspor, ligde oynadığı son 5 maçı kalesinde gol görmeden kazandı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde 16 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maç fazlasıyla sıralamada zirvede yer alıyor.

Ligin 12. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor, bu maçla birlikte galibiyet serisi yakaladı.

Yeşil beyazlı takım 13. haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, 14. haftada sahasında Adana Demirspor'u ve ardından 15. haftada iç sahada Altınordu'yu 2-0'lık skorlarla geçen Giresunspor, son olarak 16. haftada dün deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi.

Kalesini 5 maçtır gole kapatan Giresunspor, bu maçlarda rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, AA muhabirine, yakaladıkları başarı dolayısıyla camia olarak sevinçli olduklarını söyledi.

Giresun şehrinin başarıya hasret olduğunu dile getiren Çoban, "Bu takım bu başarısını sürdürecektir, yeter ki kentteki herkes takımına sahip çıkın destek versin. Böyle bir parasal sıkıntı yaşanan süreçte yakalanan başarı kolay değil. Başkanımız ve yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. İnşallah Giresunspor'u güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Fahriye Evcen Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Halis Özkahya Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Giresunspor, son 5 maçını gol yemeden kazandı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:13:33. #1.14#
title