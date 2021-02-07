Son dakika haber: Giresunspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Son dakika haber: Giresunspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

07.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:45
Son dakika haber: Giresunspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri: TFF 1'inci Lig lideri Giresunspor'da, rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde, 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı.

TFF 1'inci Lig lideri Giresunspor'da, rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde, 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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