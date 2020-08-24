Son dakika haber! Giresun şehidi memleketine getirildi
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Son dakika haber! Giresun şehidi memleketine getirildi

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da sel felaketi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın cenazesi, Ordu'daki baba ocağına getirildi.

Son dakika haber! Giresun şehidi memleketine getirildi
24.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:00

Giresun'da sel felaketi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın cenazesi, Ordu'daki baba ocağına getirildi.

Giresun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan, içinde bulunduğu askeri aracın Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın cenazesi, Çamaş ilçesi Danışman Mahallesi'ndeki baba ocağına helikopter ile getirildi. Şehit Uzman Çavuş Çıtır'ın Baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, cenaze ise helallik alınmak üzere eve götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Erdem Çıtır, ilçedeki stadyumda düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.,

(İHA)

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Kaynak: İHA

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