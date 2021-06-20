Son dakika haber! GİRESUN ÖLEN OĞLU İÇİN 'YANINA GELECEĞİM' DİYEREK AĞIT YAKTI, 'BABALAR GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberler... Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde 'Ben de yakında yanına geleceğim oğlum' diyerek gözyaşı döken ve Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yılmaz Ceylan (72) için cenaze...