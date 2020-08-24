Son dakika haber | Giresun'daki selde şehit olan Uzman Jandarma Erdem Çıtır için tören düzenlendi Son dakika gündem haberine göre Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi.

Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi. Kaynak: AA