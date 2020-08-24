Son dakika haber | Giresun'daki selde şehit olan Uzman Jandarma Erdem Çıtır için tören düzenlendi
Son dakika gündem haberine göre Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi.
24.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:40
Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi.
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Kaynak: AA