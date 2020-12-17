Son dakika haber! Giresun'daki selde kaybolan iki araç derede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Giresun'daki selde kaybolan iki araç derede bulundu

17.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:34
Son dakika haber! Giresun'daki selde kaybolan iki araç derede bulundu

Son dakika haberleri... Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan iki araç derede bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan iki araç derede bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşlıca ve Cartoğlu mevkilerinde yapılan önleyici kolluk devriyesi faaliyeti sırasında jandarma ekipleri, Aksu Deresi içerisinde iki araca rastladı.

Dereli İlçe Özel İdare Müdürlüğünden gerekli iş makineleri temin edilerek dereden çıkarılan araçların motor ve şasi numaraları incelendi.

Araçların 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketi sonucu kaybolan 34 UV 7426 plakalı Nazife İnan ve 55 ACP 139 plakalı Barış Aslan adına kayıtlı araçlar olduğu tespit edildi.

Araçlar, Dereli Emniyet Amirliği otoparkına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Donald Trump Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Haluk Levent Nilgün Belgün
Spor Falcao Ryan Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Giresun'daki selde kaybolan iki araç derede bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:37:58. #1.14#
title