Son dakika haber... Giresun'daki sel
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Giresun'daki sel

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son dakika haber... Giresun'daki sel
23.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Soylu, sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Dereli ilçe merkezinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı incelemenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk"

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gece geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Akşam geldikten sonra milletvekillerimiz, Giresun Belediye Başkanı'mız ve tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada olduk. Anı anına hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bilgi arz ettik, hem de Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum bakanımızla buradaki durumun nasıl bir noktaya eriştiğini paylaşmaya çalıştık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Buraya gelmeden önce Tirebolu-Doğankent yolunun bir bölümünde çöken bir menfezde, 5 jandarma evladımız ve bir operatör kardeşimiz kaybolmuştu. Onları arama kurtarma çalışmalarına da iştirak ettik. Daha sonra buranın yolu açılınca buraya intikal ettik. Öncelikle bu hasardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendilerine minnetlerimi de iletmek istiyorum, gösterdikleri sabır, bizim için ayrı bir ders oldu. Meselemizi buradaki vatandaşlarımızla hep birlikte değerlendirmeye çalıştık. Arama kurtarma ekiplerimiz geldi, belediyeleriz, il özel idarelerimiz, Karayolları gibi birçok kurum ve kuruluşlarımızdan iş makinelerimiz geldi. Tüm ilçelerimizde çalışıyorlar."

"İlçenin altyapısında büyük tahribat var, elektrik vermekte zorlanıyoruz"

Bölgeye geldiklerinde 4 ana yolun kapalı olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu yolların 3'ü açıldı. Bir ana yol var kapalı olan onun açılması için de çalışmalar sürüyor. Beş vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade etmişti. Yine 153 vatandaşımız arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı. Yine 11 vatandaşımız kayıp, bu vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 118 köy yolu kapalıydı, 20 köy yolumuz açıldı, şu an 98 köy yolu kapalı. Yine 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, yaklaşık 40 yerleşim birimine elektrik verildi ve 38 yerleşim birimine indi. Bu konuda biraz zorlanıyoruz çünkü altyapısında ciddi bir tahribat var, bütün ekipler bu konuda mücadele içerisindeler. Bu konuda biraz zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

"Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buradaki yaraları sarmaya devam edecektir"

Jandarma, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Karayolları gibi birçok kurum ve kuruluştan 944 personelin tüm afet bölgelerinde çalıştığını anlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Bunun yanında hastanelere başvuru sayısı 25, şu an hastanede bulunan vatandaşımızın sayısı ise sadece üç, bunların da ağır bir durumu söz konusu değil. Üç hastadan ikisi birtakım hastalıklarından dolayı hastaneye sevk edildiler. Bu arada hasar tespit ekipleri ve psikososyal ekipleri sahada çalışmalarına başladılar. Sabahın ilk saatlerinde Kızılay bizden önce buraya vardı. Burada yemeklerini dağıttılar, diğer sivil toplum kuruluşları da burada. Giresun'daki vatandaşlarımız şunu bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı açık ve nettir, inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Endişe etmesinler, burada hep birlikte olacağız. Devletimiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buradaki yaraları sarmaya devam edecektir."

"Burada Genel Hayata Etkililiği ilan edeceğiz"

Soylu, vatandaşların "afet bölgesi ilan edilsin" taleplerine ilişkin olarak ise şunları dile getirdi:

"Afet bölgesi ilan edilsin diye sürekli olarak söyleniyor. Literatürde, bizim Afet Bölgesi diye bir kavramımız yok ama onun tam karşılığı olan Genel Hayata Etkililik. AFAD'ın ilan edebileceği bir yetkimiz var. Burada da Genel Hayatı Etkililiği ilan edeceğiz. Bunu Dereli'de yapacağız, Doğankent'te de yapacağız. Yağlıdereyi de görelim, ona yönelik olarak da... Buradaki tespitler tamamdır, Doğankent'teki tespitler de tamamdır. Biz Yağlıdere ilçemize de gittikten sonra ona yönelik de adımımızı atacağız. Biz de AFAD'dan ilk acil ödenek olarak 9 milyon lira Giresun Valiliğine hemen gönderdik talimatla."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım 3. Sayfa
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Spor
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti 3. Sayfa
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Yaşar Güler Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Can Yaman Sezen Aksu
Spor Ali Koç Jose Sosa Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Giresun'daki sel - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 18:42:39. #1.14#
title