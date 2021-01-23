Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
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Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında

23.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:13
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında

Son dakika habere göre Doğankent karayolunda meydana gelen heyelan anı araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Doğankent karayolunda meydana gelen heyelan anı araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Tirebolu- Doğankent karayolunun Kozköy köyü mevkiinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında yol çift yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerce yapılan çalışma sonrasında yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Heyelan anı ise bir araç içi kamerasına anbean yansıdı.


Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Son dakika haber... Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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