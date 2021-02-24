Son dakika haber | Giresun'da yolda yaralı bulunan Afganistanlı hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Giresun'da yolda yaralı bulunan Afganistanlı hastanede hayatını kaybetti

24.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:46
Son dakika haber | Giresun'da yolda yaralı bulunan Afganistanlı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da, yolda yaralı bulunan Afganistan uyruklu kişi, yaşamını yitirdi.

Giresun'da, yolda yaralı bulunan Afganistan uyruklu kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.M. (25) Kale Mahallesi Özgürlük yolu mevkisinde yaralı halde bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.M'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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