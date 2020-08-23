Son dakika haber | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi
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Son dakika haber | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 2'ye, vefat eden kişi sayısı ise 6'ya yükseldi.

Son dakika haber | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi
23.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:40

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 2'ye, vefat eden kişi sayısı ise 6'ya yükseldi.

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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