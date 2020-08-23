Son dakika haber! Giresun'da yaşanan selde bir uzman çavuş şehit oldu Son dakika habere göre Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bir uzman çavuşun cansız...

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bir uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun'a gelerek AFAD İl Müdürlüğü'nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bilgisini vermişti. Bölgede kayıp jandarma personeline yönelik sabah saatlerinde itibaren başlatılan arama çalışmalarında bir jandarma uzman çavuşun toprak altındaki aracın içinde cansız bedeni ile karşılaşıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan acı olayı "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km'sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı. Arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyerek basın toplantısında duyurmuştu.

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA