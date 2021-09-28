Son dakika haber! Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda Ö.K. ve T.A.D'yi gözaltına aldı.

Şahıslarla birlikte 36,2 gram metamfetamin maddesi ile 236 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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