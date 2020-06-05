Son dakika haber: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Giresun'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
05.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:10

Giresun'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tirebolu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Yalıköy mevkisinde Giresun'dan Trabzon yönüne giden Cemil Karacay idaresindeki 54 EP 833 plakalı hafif ticari araç, İbrahim Söylemez'in kullandığı 60 KY 911 plakalı emniyet şeridinde park halindeki lastiği patlamış tıra çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Karacay hafif, araçtaki Ayşe Demirci ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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