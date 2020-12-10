Son dakika haber... Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi yakalandı

10.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:34
Son dakika haber... Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Örenkaya köyünde, A.C. ve M.C'nin, satmak için ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 ruhsatsız piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 26 piyade tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

İlgili Haberler

Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Muğla ve iki ilçesinde 7 ayrı kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Muğla ve iki ilçesinde 7 ayrı kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi yakalandı - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 23:34:36. #1.14#
title