Son dakika haber... Giresun'da selde yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
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Son dakika haber... Giresun'da selde yıkılan cami yeniden inşa ediliyor

Son dakika haber... Giresun'da selde yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde geçen yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle tamamen yıkılan ve sadece minaresi kalan Yeşilköy Köyü Kızılçukur Mahalle Camisi yeniden yapılıyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde geçen yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle tamamen yıkılan ve sadece minaresi kalan Yeşilköy Köyü Kızılçukur Mahalle Camisi yeniden yapılıyor.

Caminin yanı sıra zarar gören Güzelyurt Köyü Kuran Kursu ve cami lojmanında da inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Espiye İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, AA muhabirine, cami, Kuran Kursu ve lojmanın kaba inşaatının tamamlandığını söyledi.

Yine sel nedeniyle tamamen yıkılan Aydınlar Köyü Camisi ile oluşan hasar nedeniyle ibadete kapanan Avluca Köyü Camisi için de yer tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Müftü Koçak, "Selde yıkılan ve hasar gören camilerimizi kısa sürede hayırsever vatandaşlarımızın girişimleriyle imar etmeye gayret gösteriyoruz. Camilerimizin yapımında bizlere destek olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Son dakika haber... Giresun'da selde yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Son dakika haber... Giresun'da selde yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Son dakika haber... Giresun'da selde yıkılan cami yeniden inşa ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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