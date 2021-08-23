Son dakika haber... Giresun'da selde şehit olan 5'i jandarma 6 kişi anıldı
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Son dakika haber... Giresun'da selde şehit olan 5'i jandarma 6 kişi anıldı

Son dakika haber... Giresun'da selde şehit olan 5'i jandarma 6 kişi anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde menfezin çökmesi sonucu şehit olan 5'i jandarma 1'i iş makinesi operatörü, 6 Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törenle anıldı.

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde menfezin çökmesi sonucu şehit olan 5'i jandarma 1'i iş makinesi operatörü, 6 Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törenle anıldı.

Giresun'da geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Giresun'da Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi nedeniyle jandarma personel aracında bulunan 5 jandarma ve 1 iş makinesi operatörü sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Sel felaketinin ardından olayın yaşandığı bölgeye inşa edilen 6 Şehitler Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılmıştı.

Yaşanan felaketin 1. yıl dönümünde Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve ilgililerin katılımıyla 6 Şehitler Köprüsü'nde anma programı düzenlendi. Tirebolu ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde şehitler için yapılan duanın ardından 5'i jandarma 6 kişinin şehit olduğu yere çelenk bırakıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, bir daha böyle acıların yaşanmaması için tedbir almaya devam edeceklerini belirtti. Ünlü, "Acımız ilk günkü kadar taze. Bugün buradaki 6 şehidimizle birlikte toplam 15 vatandaşımızı kaybettik. Onların acısı hala yüreğimizde. Biliyorsunuz yangınlarla, Doğu ve Batı Karadeniz'deki sel felaketleriyle yine milletimiz büyük acılar yaşadılar. Ben bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların yaşanmaması için biz bundan sonra tedbirlerimizi alacağız. Devletimiz bu bir yıllık süre zarfında büyük oranda afetin izlerini Giresun'umuzda sildi. Giresun'umuzda sildiği gibi diğer bölgelerde de hummalı bir çalışma var. Büyük bir özveri ve gayretle çalışmalar devam ediyor. Afetin en büyük mağdurlarından olan Doğankent ilçemiz, yine afeti en büyük yaşayan Dereli ilçemiz, Espiye ilçemiz, Tirebolu ilçemiz, köylerimiz bu afetin acılarını yaşadılar. Ama devletimiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını, işyerlerini kısa sürede tamamladı ve tamamlamak üzere. Kamu binalarımızın inşaatları devam ediyor. Alt yapılarımız, köprülerimiz, yollarımız büyük oranda tamamlandı. Ama ikmal inşaatları ve işleri devam ediyor. Kısa zamanda bunları tamamlayıp afetin izlerini Giresun'umuzdan tamamen silmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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