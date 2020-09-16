Son dakika haber | Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 24. gününde de devam ediyor
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Son dakika haber | Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 24. gününde de devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da 22 Ağustos 2020 akşamı yaşanan ve 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinde sel sularına kapılıp kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber | Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 24. gününde de devam ediyor
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:03

Giresun'da 22 Ağustos 2020 akşamı yaşanan ve 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinde sel sularına kapılıp kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde etkili olan sağanak yağış sonucu Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye ilçeleri başta olmak üzere meydana gelen sel felaketinde milyonlarca liralık maddi hasar meydana gelirken, yollar ve köprüler yıkıldı, iş yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Maddi hasarın yanı sıra selde 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sel sularına kapılarak kayboldu.

Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u, Çaldağ Beldesinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut Akgün'ü ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk'ü arama çalışmaları 24 gününde de devam ederken, arama çalışmalarında ise umutlar tükeniyor.

AFAD koordinesindeki ekipler, söz konusu 3 noktada ve denizde aramalarını sürdürürken, arama çalışmalarına JAK timlerinin de yer aldığı onlarca ekip katılıyor.

Öte yandan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na içinde bulundukları aracın düşmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu hayatlarını kaybetmişti. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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