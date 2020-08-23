Son dakika haber: Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 12 kayıp Son dakika haberleri... ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kayıp kişiye ulaşma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kayıp kişiye ulaşma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

BAKANLAR KEPÇE ÜZERİNDE MAHSUR KALANLARA ULAŞTI

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerine ulaşan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA