Son dakika haber... Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp (6)
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Son dakika haber... Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp (6)

Son dakika gündem haberi... BAKAN SOYLU: 133 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haber... Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp (6)
23.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:37

BAKAN SOYLU: 133 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 1'i asker 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu, "Şu anda 133 vatandaşımız arama- kurtarma marifetiyle kurtarıldı. Düğün salonunda vatandaşlarımız kurtarılmayı bekliyor. Arama- kurtarma ekipleri ve biz bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda 118 köy yolu kapandı. Birçok ilçemiz de bu yağmurdan etkilendi. Etkilenmeyen şimdi köylerde dahil olmak üzere buradaki hasarın ne olduğunu arkadaşlarımızla hep birlikte değerlendiriyoruz. Sayın bakanımız da özellikle öncelikle hep birlikteyiz. Yani her birimiz bir tarafa bakıyoruz, birimiz arama-kurtarma tarafına, diğerimiz meselenin nereden kaynaklanıp, nasıl adım atılacağı konusunda. Biraz sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Çevre Şehircilik Bakanı'mız da burada olacak. Buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, selden afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşımızın hep yanında olacağız" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK DOĞAL AFET GÖRÜYORUM

Bakan Pakdemirli ise ilk kez böyle doğal afete tanık olduğunu belirterek, "Devletin bütün kurumlarıyla buradayız. Birçok afetin içerisinde hep beraberdik bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin seviyesi değişmiş durumda. Dün itibarıyla tahmin ediyorum bulunduğumuz seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı yol tabelalarını görüyoruz, dükkanları gördük, gerçekten bazıları da seviye neredeyse tavana kadar uzanmış ve rüsubatla dolmuş. Tabi ki öncelikle can kayıpları son derece önemli; üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Elbette biz burası ve zarar gören tüm ilçelerimizdeki yerlerle alakalı hem temizlik hem tespit çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

DERELİ'DE HASARIN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan balçık, taş ve ağaç parçalarıyla dolan Dereli ilçesinde afetin boyutu, havadan görüntülendi. İlçe merkezinde yer yer 3 metreye ulaşan balçık nedeniyle iş yerleri ve dükkanlar ağır hasar gördü, sürüklenen araçlar ise toprağa saplandı.

KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI

Felaketin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede ekiplerin kayıpları arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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