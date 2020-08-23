Son dakika haber! Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 2 ölü, 11 kayıp (4) Son dakika haberleri... SOYLU: DEVLETİMİZ TÜM YARALARI SARACAKTIRİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

SOYLU: DEVLETİMİZ TÜM YARALARI SARACAKTIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Vatandaşımız Yasemin Özdemir'in naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır" dedi.

Kayıp 11 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Bakan Soylu, şu ana kadar 127 vatandaşın, kurtarıldığını bildirdi.

Hüseyin KALAY/DERELİ (Giresun), -

Kaynak: DHA