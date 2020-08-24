Son dakika haber... Giresun'da şehit olan uzman çavuşun naaşı memleketi Gümüşhane'ye getirildi
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Son dakika haber... Giresun'da şehit olan uzman çavuşun naaşı memleketi Gümüşhane'ye getirildi

Son dakika haberlerine göre Giresun'da hafta sonu yaşanan sel felaketinde vatandaşların yardımına giderken sel sularına kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un naaşı, Gümüşhane'deki baba ocağına getirildi.

Son dakika haber... Giresun'da şehit olan uzman çavuşun naaşı memleketi Gümüşhane'ye getirildi
24.08.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:35

Giresun'da hafta sonu yaşanan sel felaketinde vatandaşların yardımına giderken sel sularına kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un naaşı, Gümüşhane'deki baba ocağına getirildi.

Sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un cansız bedenine bugün sabah saatlerinde olay yerinden 4 kilometre uzakta ulaşıldı. Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, kimlik tespitinin ardından yapılan askeri tören sonrası akşam saatlerinde askeri helikopterle baba ocağı Gümüşhane'nin Köse ilçesine getirildi. Giresun'a 1 ay önce tayini çıkan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Tok'un Köse ilçe stadyumuna inen helikopterden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine götürüldü ve ailesi ile komşularından helallik alındı. Şehidi karşılayan Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Köse Kaymakamı İbrahim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler ve çok sayıda vatandaş, daha sonra Köse merkezdeki sosyal tesislerde şehidin babası Kadir Tok'a taziyelerini iletti. Şehidin annesi Semra ve ikinci çocuklarına hamile olan eşi Hacer Tok'un güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, 3 yaşındaki oğlu Miraç Aras ise hiçbir şeyden habersiz askeri görevlilerin kucağında olan biteni izledi. Şehit uzman çavuşun cenazesi yarın Köse ilçe meydanında öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Giresun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağış sonrası 5 jandarma ve bir iş makinesi operatörü, selde mahsur kalanları kurtarmaya giderken Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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